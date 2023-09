Nach vier Tagen Messe kehrt in Ried wieder etwas Ruhe ein

500 Aussteller aus neun Nationen waren auf der Rieder Messe, die am Sonntagabend nach vier Tagen mit spätsommerlichen Temperaturen zu Ende ging, vertreten. Auch am gestrigen Montag war auf dem 140.000 Quadratmeter großen Messeareal noch viel los, allerdings ohne Besucher. Viele Aussteller bauten ihre Stände ab, ein Wiedersehen in Ried gibt es für viele in zwei Jahren.

Ein durchaus positives Ergebnis brachten die Besucherbefragungen des Messeteams hervor. Mehr als 94 Prozent der befragten Besucher gaben an, die Messe weiterzuempfehlen – Durchschnittsnote: 1,7.

Die Familie Parz aus Semriach/Stmk. spielte für die OÖN ein Ständchen. Bild: Rokl

Neben Besuchern aus allen neun Bundesländern Österreichs nahmen auch zahlreiche Gäste die Anreise aus Deutschland, Südtirol, Tschechien und der Slowakei für einen Besuch der Rieder Messe auf sich.

"Die Stimmung und die Qualität der Besucher in Ried sind top. Es ist für uns die ideale Plattform zum Netzwerken und um noch bekannter zu werden", sagte Thomas Kubinger von der Firma Elmag mit Hauptsitz in Tumeltsham.

"Für uns ist die Rieder Messe eine sehr wichtige Veranstaltung – wegen des Netzwerkens und natürlich wegen der Nähe zu unseren Kunden", sagte Markus Hargassner, Geschäftsführer von Hargassner Heiztechnik mit Firmensitz in Weng im Innkreis.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif