Nach Unfall abgetaucht, nun drohen 15 Jahre Haft

Ein 29-jähriger Türke, der im Innviertel lebt, wurde am Landesgericht Salzburg wegen dreifachen Mordversuchs zu 15 Jahren Haft verurteilt. Wie berichtet, soll der Mann im März 2019 auf der B156 im Salzburger Flachgau seinen PS-starken Wagen in Suizidabsicht in den Gegenverkehr gelenkt haben.