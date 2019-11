Nach Überfall von 14-Jährigem: "Alter und die Hemmschwelle sinken"

Ein 14-Jähriger sitzt in der Justizanstalt Ried nach einem Überfall mit zwei Freunden – 16 und 17 Jahre alt – in Untersuchungshaft. Das Trio soll für einen brutalen Raubüberfall vergangene Woche auf einen Asia-Shop in Braunau verantwortlich sein. Die Tat dürften die Jugendlichen bis ins Detail geplant haben. Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, nennt den Vorfall "einen neuen negativen Höhepunkt". Auch die Rieder Polizei stellt fest: "Alter und Hemmschwelle bei jungen Straftätern sinken", sagt Bezirkspolizeikommandant Stefan Haslberger, die Zahl junger Straftäter steige jedoch.

Die mutmaßlichen Täter in Braunau bedrohten die Verkäuferin mit einem Messer, eine 14-jährige Freundin soll beim Beschaffen eines Alibis geholfen haben. Bei der Tat handelte es sich um den dritten bewaffneten Raubüberfall im Innviertel im vergangenen halben Jahr. Am Dienstag wurde, wie gestern in den Innviertler Nachrichten berichtet, ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Ried zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt. Er überfiel Mitte September eine Tankstelle in Obernberg. Die Staatsanwaltschaft Passau geht davon aus, dass der Jugendliche außerdem zwei Mal eine Tankstelle in Bad Füssing mit einer Axt überfallen haben soll, es gilt die Unschuldsvermutung. Vor zwei Wochen wurden drei junge Männer aus dem Bezirk Ried wegen eines Raubüberfalls auf eine Tankstelle in Aurolzmünster verurteilt. Auch in einer Diskothek in Ried war es kürzlich zu einem Raub gekommen, einer der Täter war 18 Jahre alt.

"Oft Ad-hoc-Überfälle"

Laut Rieder Polizeichef Stefan Haslberger sinke nicht nur das Alter der Straftäter, sondern auch die Hemmschwelle: "Wir stellen fest, dass oft wegen relativ geringer Geldbeträge ein schweres Delikt begangen wird – Raub ist eben ein massives Delikt. Nicht selten sind es Ad-hoc-Überfälle. Oft stecken ein desolates soziales Umfeld, Arbeitslosigkeit und ein Drogenhintergrund dahinter." Gerade die Beschaffungskriminalität, um Geld für Drogen zu bekommen, sei häufig Anlass für Delikte.

Schlagzeilen machte vor kurzem eine "Home-Invasion" in Andrichsfurt, bei der eine 70-jährige Frau am helllichten Tag von zwei Männern in ihrem Haus überfallen wurde. Die mutmaßlichen Täter (20 und 25 Jahre alt) konnten wenige Tage später in Bayern festgenommen werden. Hat die Gewaltbereitschaft zugenommen? Staatsanwalt Ebner: "Es ist festzustellen, dass vor allem schwere Straftaten, wie Raubüberfälle, durch Jugendliche in der jüngeren Vergangenheit im Innviertel zugenommen haben. Ob es sich dabei um einen "statistischen Ausreißer" handle, werde man sehen, so Ebner. Zwar würde viel Präventionsarbeit – etwa in Schulen – geleistet, wie Polizei-Chef Haslberger sagt, aber: "Das ist kein Bereich, den die Polizei alleine lösen kann. Hier müssen auch Eltern Verantwortung zeigen und rechtzeitig gegensteuern."

