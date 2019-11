Nach Überfall in Obernberg: Heute Prozess in Ried

Im Schwurgerichtssaal in Ried muss sich heute, Dienstag, ab 8.30 Uhr, ein 17-jähriger Jugendlicher verantworten. Ihm wird unter anderem Diebstahl, räuberischer Diebstahl und das Verbrechen des schweren Raubes am 16. September in Obernberg vorgeworfen. Damals soll der mit einem Messer bewaffnete Angeklagte eine Tankstelle in der Nähe des Grenzübergangs überfallen haben, die OÖN haben berichtet.

Damit nicht genug, der Jugendliche aus dem Bezirk Ried geriet zuletzt auch ins Visier der bayerischen Polizei. Wie berichtet, wird er verdächtigt, zwei Tankstellen im grenznahen Bad Füssing mit einer Axt überfallen zu haben.

"Wenn auch diese Taten nachweisbar sind, gehen wir mit einer eigenen Anklage vor", sagt Staatsanwalt Alois Ebner.

Drei Verurteilungen

Der Raubüberfall auf eine Tankstelle in Aurolzmünster am 26. Mai 2019 wurde vor zwei Wochen verhandelt. Der 20-jährige Haupttäter wurde wegen schweren Raubes zu zwei Jahre Haft, acht Monate davon unbedingt, verurteilt. Sein 21-jähriger Komplize kam mit 16 Monaten bedingt davon. Der erst 17-jährige Tatbeteiligte wurde zu zehn Monate Haft verurteilt, die OÖN haben berichtet.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at