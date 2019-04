Nach tödlichem Drama: Kugelbomben-Verkäufer am Dienstag vor Gericht

EBERSCHWANG/RIED/LINZ. Prozess wegen grob fahrlässiger Tötung im Landesgericht Ried.

Hier ereignete sich in der Silvesternacht die Katastrophe. Bild: Daniel Scharinger

Rund dreieinhalb Monate sind seit der furchtbaren Tragödie in der Silvesternacht in Eberschwang vergangen. Wie berichtet, wurde ein 17-jähriger Bursch aus Eberschwang beim Versuch, eine Kugelbombe zu zünden, getötet. Am kommenden Dienstag, 16. April, muss sich der Verkäufer der pyrotechnischen Gegenstände der Kategorie F4 im Landesgericht Ried wegen des Vergehens der grob fahrlässigen Tötung verantworten. Der Prozess ist von 8.30 Uhr bis 11 Uhr angesetzt.

Der Angeklagte aus dem Zentralraum, für den die Unschuldsvermutung gilt, dürfte laut Staatsanwaltschaft ein Tatsachengeständnis abgelegt haben. Der Mann stellte sich wenige Tage nach dem tödlichen Unfall bei der Polizei. Bei einer Verurteilung drohen dem Verkäufer der Kugelbomben bis zu drei Jahre Haft.

