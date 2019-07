Nach Todesfall: Wer übernimmt bekannte Trafik auf Hauptplatz?

Nach dem viel zu frühen, krankheitsbedingten Ableben des weitum bekannten und beliebten Trafikanten Erich Buttinger ist die Trafik am Rieder Hauptplatz weiterhin geschlossen. Wann und durch wen die lagebedingt gut frequentierte Trafik übernommen wird, ist noch unklar. Aufgrund des üblichen Prozederes werde es erst in ein bis zwei Monaten eine Entscheidung geben – und somit wieder eine Öffnung der Lokalität, so Landes-Gremialobmann Erwin Kerschbaummayr auf OÖN-Anfrage.

Nach wie vor gilt die Regelung, dass ein Invaliditätsgrad von mindestens 50 Prozent Beeinträchtigung besonders stark berücksichtigt wird, außer es wäre bereits aktive Nachfolge aus dem Familienkreis im Geschäft. Im konkreten Fall werde ausgeschrieben. Denkbar sei, dass ein "kleinerer" Trafikant übernimmt. Diesem könnte wiederum ein anderer Bewerber nachrücken.

"Der Standort ist nicht schlecht, auch wenn die Umsätze in der Rieder Innenstadt in der Vergangenheit schon besser waren", so Kerschbaummayr im OÖN-Gespräch. Es gebe jedenfalls Interessenten.

Zunächst gelte es, die vorhandene Ware zu bewerten und den Standort auch im Bezug auf die Einrichtung professionell schätzen zu lassen – ein gerichtlich beeideter Sachverständiger werde sich dessen annehmen. Ablösen seien üblich, als Basis werde das sogenannte "Nebengeschäft" – von Zeitschriften bis Lotto – herangezogen. Nicht aber Tabakwaren, zumal diese unter das staatliche Monopol fallen. Sinngemäß könne man aber durch Vergleichswerte via "Nebengeschäft" auf die gesamte Umsatzsituation schließen.

Ein Gutachten soll in wenigen Tagen vorliegen. Über die Vergabe entscheidet eine eigene Besetzungskommission, wobei im Regelfall der "sozial Bedürftigste" den Zuschlag erhalte. Der verstorbene Erich Buttinger war übrigens im Rahmen der Standesvertretung Bezirksvertrauensobmann für den Raum Ried.

Artikel von Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel d.seitl@nachrichten.at