Nach Sieg im Weltcup will Ablinger WM-Medaille erringen

Handbiker Walter Ablinger aus Rainbach im Innkreis will nach seinem aktuellen Weltcupsieg nun bei den Paracycling-Weltmeisterschaften in den Niederlanden eine Medaille erringen. Bei der WM, die von 12. bis 15. September ausgetragen wird, sind insgesamt 427 Sportler aus 46 Nationen am Start.

In seiner Klasse MH 3 dürften mehr als 10 Athleten für das Podest infrage kommen, so Ablinger. Am 13. September steht das Einzelzeitfahren über 20,8 Kilometer auf dem Programm, auf einem flachen 10,4 Kilometer langen Kurs sind zwei Runden zu absolvieren. "Um eine Medaille gewinnen zu können, muss sicherlich ein Schnitt von weit mehr als 40 km/h gefahren werden."

Zwei Tage später folgt das Straßenrennen über insgesamt 66,6 Kilometer. Bei diesem langen Rennen werde viel von der richtigen Taktik abhängen. Ablingers Fanclub wird ihn begleiten, um ihn bei den Rennen lautstark anzufeuern.

Zu den bisher insgesamt vier WM-Medaillen soll heuer unbedingt eine weitere dazukommen. Walter Ablinger hat mit aktuell 18.300 Trainings- und Rennkilometern so viel wie nie zuvor zurückgelegt. Außerdem hat der Ausnahmeathlet nach einem Unfall in der Schweiz nun ein brandneues Carbonbike erhalten. "Ich hoffe, dass ich diesmal mit Übergepäck nach Hause komme", sagt Walter Ablinger.