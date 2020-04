Nach sechs Jahrzehnten: Reiter-Filiale in Ried geschlossen

Während das alltägliche Leben derzeit vom Corona-Virus bestimmt wird, hat in der Rieder Innenstadt in den vergangenen Tagen mit der 1960 eröffneten Metzgerei Reiter am oberen Hauptplatz eine echte Institution still und leise die Türen wohl für immer geschlossen. Die OÖN berichteten bereits im Februar über die Pläne. Damals hieß es von der Eberschwanger Firma noch, dass eine längere Schließung wegen einer größeren Kanalsanierung notwendig sein.

Dass die Filiale in Ried noch einmal geöffnet wird, ist aber äußerst unwahrscheinlich. In der Auslage des Geschäftes hängt ein Aushang mit dem Text "Wir möchten uns für Ihre Treue und Ihr Vertrauen in unsere Produkte ganz herzlich bedanken. In unserer Filiale in Eberschwang sind wir natürlich mit unserem Qualitätssortiment weiterhin gerne für Sie da."

Auswirkungen auf das Geschäft mit dem Großhandel - Produkte von Reiter gibt es in vielen namhaften österreichischen Supermarkt-Ketten - hat diese Schließung jedoch nicht.

Aushang im Schaufenster am oberen Hauptplatz