Nach schwerem Unfall bis Anfang April Ersatzverkehr auf Mattigtalbahn-Teil

MUNDERFING. Haus muss abgetragen, Erdreich umfangreich saniert werden, so die ÖBB.

Ersatzverkehr ab Mittwoch bis voraussichtlich 5. April Bild: APA/Fesl

Nach dem spektakulären Unfall an der Mattigtalbahn in Munderfing-Achenlohe, bei dem ein Lkw in ein Haus neben einem Bahnübergang geschoben wurde, muss der betroffene Abschnitt ab dem morgigen Mittwoch, 13. März, 8 Uhr bis voraussichtlich 5. April, 22 Uhr für den Bahnverkehr gesperrt werden – ein Schienenersatzverkehr mittels Bussen wird zwischen Munderfing und Friedburg eingerichtet.

Um Verspätungen zu minimieren und die längeren Fahrzeiten der Busse im Bereich des Schienenersatzverkehrs auszugleichen, müssen zwischen Braunau und Munderfing die Abfahrts- und Ankunftszeiten der Züge Richtung Salzburg um einige Minuten vorverlegt werden. Die genauen Zeiten stehen aufgrund der umfangreichen Planungen und Umlaufänderungen der Zuggarnituren erst am heutigen Dienstag zur Verfügung, so die ÖBB.

Es gelte, dann auf die Durchsagen an den betreffenden Bahnhöfen und in den Zügen zu achten – Details sollen ab heute früh auch auf oebb.at, in der ÖBB-Fahrplanauskunft Scotty, in der ÖBB-App sowie beim ÖBB-Kundenservice unter 05-1717 verfügbar sein. Nach dem schweren Unfall bei der Bahnstation Munderfing-Achenlohe am vergangenen Montag wurde von den Behörden eine umfangreiche Sanierung des Erdreichs im betroffenen Bereich vorgeschrieben. Zusätzlich muss das durch einen Lkw schwer beschädigte Haus, wie berichtet, abgetragen werden.

