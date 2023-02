Nach "schaumgebremsten" Jahren ist der Biermärz in alter Stärke zurück

2013, also vor zehn Jahren, wurde der Innviertler Biermärz wiederbelebt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die beliebte Veranstaltung der Bierregion Innviertel in den vergangenen Jahren nur in einer sehr "schaumgebremsten" Art und Weise stattfinden. "Heuer ist endlich wieder ein Biermärz wie vor der Pandemie möglich, inklusive größerer Veranstaltungen", sagt Andrea Eckerstorfer, die Projektleiterin der Bierregion Innviertel – ein Zusammenschluss von zehn Brauereien, Wirten und Tourismusverbänden.

Los geht es am 1. März mit der offiziellen Eröffnung im Braugasthof Vitzthum in Uttendorf, in den folgenden Tagen folgen quer durch das Innviertel dutzende Veranstaltungen, darunter Brauereiführungen, ein Innviertler Haubenköche-Event am 9. März im Fill Future Dome in Gurten oder eine Live-Bierverkostung im Fernsehen.

Andrea Eckerstorfer, Projektleiterin der Bierregion Innviertel Bild: privat

Die gestrige Präsentation des Programms erfolgte beim Woigartlbräu in Schalchen, dem jüngsten Brauereimitglied der Bierregion. "Ich kann mich noch gut an meine erste Sitzung 2019 erinnern. Das war bei der Privatbrauerei Wurmhöringer in Altheim. Ich war ziemlich nervös, schließlich waren lauter gestandene Brauer anwesend und ich hatte meine kleine Brauerei noch nicht einmal richtig fertiggestellt. Fünf Minuten später war ich integriert, es hat sich so angefühlt, als ob ich schon ewig dabei wäre", sagt Alexander Schiemer vom Woigartlbräu. 2017 ist der gelernte Koch "aufs Bier gekommen". In Oberharlochen betreibt er eine gemütliche Stube, eine Kleinbrauerei und einen Gastgarten. Neben einem unfiltrierten "Kellerbier" braut er auch ein helles und dunkles Weißbier.

Zufrieden sind die Mitgliederbetriebe der Bierregion mit der Entwicklung seit der Gründung im Jahr 2011. "Ein bisserl skeptisch waren wir schon, aber das hat sich längst gelegt", sagt Wolfgang Vitzthum von der gleichnamigen Privatbrauerei (Uttendorfer Bier).

"Ganz zu Beginn haben wir schon öfter die Frage gehört, wofür diese Bierregion gut sein soll", sagt Projektleiterin Eckerstorfer. Diese Widerstände hätten sich aber längst gelegt.

Alle Informationen zu den vielen Veranstaltungen des Innviertler Biermärz gibt es auf der Website unter www.bierregion.at

Der Biermärz

Der Biermärz hat den Ursprung in einer Zeit, als es bei der Herstellung und Lagerung des Bieres noch keine Kühlmöglichkeiten gegeben hat. Die Biere wurden im März stärker eingebraut und den Sommer über in tiefen, eisbestückten Kellern gelagert. Den letzten kräftigen Sud vor dem "Sommerloch" feierte man damals ausgiebig, damit war der Biermärz geboren.

