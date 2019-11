Nach Raubüberfall in Aurolzmünster: Haupttäter muss ins Gefängnis

Mit den Worten "Das ist ein Überfall, gib das Geld her" bedrohte ein 20-jähriger Mann am 26. Mai 2019 in Aurolzmünster eine Tankstellen-Kassiererin. Gestern musste sich der junge Innviertler gemeinsam mit zwei Komplizen (17 und 21 Jahre alt), die ihm vor der Tatausführung halfen, vor einem Schöffengericht in Ried verantworten. Das Trio aus dem Bezirk Ried hatte von der Beute in der Höhe von 3145 Euro nicht lange etwas. Kurze Zeit nach der Tat wurde es auf einem Güterweg ganz in der Nähe des Tatorts von der Polizei gefasst.

Gut durchdacht war der Raub auf keinen Fall. Eigentlich wollte der 20-Jährige eine Tankstelle in Ried überfallen. Dort sei aber zu viel Betrieb gewesen. "Diese Sache war eine riesengroße Blödheit von mir. Ich war einfach nicht ich selber, weil ich zu dieser Zeit Koks, Speed und Gras genommen habe. Mit der Beute wollte ich Marihuana kaufen", sagte der Haupttäter zur Richterin Claudia Lechner. Die beiden Mitangeklagten versuchte der Mann in Schutz zu nehmen. "Ich habe zu ihnen nicht gesagt, dass sie aufpassen sollen."

Der 21-Jährige besorgte kurz vor der Tat die Sturmhaube, die Gaspistole lieh er sich von einem Freund aus. Damit, dass sein Freund diese Gegenstände für den Überfall auf die Tankstelle benötige, habe er nicht gerechnet. "Ich habe ihn nicht gefragt, wofür er das braucht. Nachdem wir in Ried die Tankstelle nicht überfallen haben, war ich der Meinung, diese Sache sei erledigt", sagte der Beschuldigte. Er habe einfach nicht so weit gedacht und sei auf Drogen gewesen, wiederholte er immer und immer wieder. Die Richterin konnte das nicht nachvollziehen. "Ich glaube nicht, dass am 26. Mai ein eisiger Wind geweht hat, damit man eine Sturmhaube benötigt, oder?", sagte Lechner zum Zweitangeklagten. "Ich denke nicht viel nach, das ist mein Problem", so die Reaktion des 21-Jährigen.

Der Drittangeklagte, der zum Tatzeitpunkt erst 16 Jahre alt war, will sich an nicht mehr viel erinnern können. "Ich war ziemlich zu und konnte nicht klar denken", sagte er. Er habe zu diesem Zeitpunkt teilweise sogar Crystal Meth genommen.

Nach der Befragung der drei Angeklagten schilderte die Tankstellen-Mitarbeiterin die furchtbaren Momente. "Ich habe nach wie vor Panikattacken in der Nacht, so einfach steckt man es nicht weg, wenn man mit einer Pistole bedroht wird." Die Frau, die wieder arbeiten geht, befindet sich nach wie vor in psychologischer Behandlung.

"Eine schwerwiegende Tat"

"Das war kein dummer Jugendstreich, sondern eine schwerwiegende Tat. Je nach Urteil bekommen sie vielleicht noch einmal die Chance, den Karren selber aus dem Dreck zu fahren", sagte Staatsanwalt Franz-Joseph Zimmer in seinem Schlussplädoyer.

Nach längerer Beratung gab das Schöffengericht die Urteile bekannt. Der Haupttäter wurde wegen schweren Raubes zu zwei Jahren Haft, acht Monaten davon unbedingt, verurteilt. Der 21-jährige Mittäter fasste 16 Monate bedingt aus, der 17-Jährige kam mit zehn Monaten bedingt davon, außerdem bekam er die Weisung zu einer stationären Drogentherapie erteilt. Bei allen Tätern wurde die Bewährungshilfe verlängert. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at