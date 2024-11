Nach Obernberg kommt der Nikolaus mit dem Boot

Dieser Besuch in der Marktgemeinde Obernberg hat schon Tradition: Am Freitag, 6. Dezember, kommt der Nikolaus am Abend mit einer Zille über den Inn und stattet Obernberg einen Besuch ab. Dort angekommen, wird er den anwesenden Kindern Geschenke überreichen. Seit mehreren Jahren wird in Obernberg dieses Fest in der Schifferkirche, auch Nikolauskirche genannt, gefeiert. Nach der Heiligen Messe um 18 Uhr findet die Veranstaltung mit einem kleinen Standlmarkt an der Innlände ihren Ausklang. Umrahmt wird die Messe von einer Abordnung der Marktmusik Obernberg.

