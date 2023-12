Nach nur drei Monaten sperrt die Whiskymühle schon wieder zu

Diese Neuauflage der Diskothek Whiskymühle in Ort im Innnkreis kann man wohl kaum als "Erfolgsgeschichte" bezeichnen. Am 22. und 23. September feierte das Lokal in Ort im Innkreis die Wiederöffnung. Ursprünglich hatte die Whiskymühle viele Jahre lang in Mettmach ihre Heimat. Vor einigen Jahren wurde das Lokal geschlossen, wiederholt gab es Gerüchte über eine Wiederöffnung in Mettmach. Zu dieser kam es dann vor etwas mehr als drei Monaten in Ort im Innkreis.

Doch die Ära ist in wenigen Tagen schon wieder vorbei. "Wir sagen Danke und auf Wiedersehen", heißt es auf der Facebookseite der Whiskymühle mit Geschäftsführer Robert Faller. Am 29., 30. und 31. Dezember ende nicht nur das Jahr, "sondern alles. Wir verabschieden uns mit einer letzten großen gemeinsamen Feier", heißt es in den sozialen Netzwerken. Damit dürfte die Ära der Whiskymühle nach vielen Jahren endgültig zu Ende sein.

Steht auch Tanzlokal "Frieda" vor dem Aus?

In Tumeltsham entscheidet sich Anfang Jänner, wie in den OÖN berichtet, ob das Tanzlokal Frieda geschlossen wird oder nicht. "Anscheinend braucht Ried kein Tanzlokal mehr", sagte Betreiber Thomas Altendorfer im OÖN-Gespräch. Eine endgültige Entscheidung über die Schließung habe er aber noch nicht getroffen. Diese werde erst nach letzten Öffnungstagen in diesem Jahr (29. und 30. Dezember ist noch geöffnet) getroffen, so Altendorfer.

