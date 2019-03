Wilde Szenen spielten sich am 20. März in einem Wettlokal in Braunau ab. Von einem Streit zweier Männer und einer Messerattacke sprach die Polizei nach dem Vorfall. Ein 38-jähriger türkischer Staatsbürger wurde dabei an den Händen verletzt und ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.

Für den mutmaßlichen Täter, für den die Unschuldsvermutung gilt, könnte die Attacke eine langjährige Haftstrafe nach sich ziehen. Wie die OÖNachrichten auf Anfrage von Alois Ebner, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, erfuhren, wird sogar wegen versuchten Mordes ermittelt, der Mann sitzt in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft.

„Es liegen uns Videoaufnahmen vor, auf denen die heftigen Messer-Attacken genau zu sehen sind. Auf dem Überwachungsvideo des Wettlokals ist klar ersichtlich, dass der Beschuldigte mit seinem 21 Zentimeter langen Klappmesser ausholt und versucht, das Opfer im Bereich des Halses, Kopfes und Oberkörpers zu attackieren. Nachdem die Männer am Boden lagen, versuchte der 35-jährige Österreicher mit türkischen Wurzeln weiter auf das Opfer einzustechen“, sagte Ebner.

Der Beschuldigte habe sich in den bisherigen Befragungen teilweise geständig gezeigt. Auslöser für den Streit dürften Schulden gewesen sein. „Der Inhaftierte gab an, er habe, nachdem seine Familie beschimpft worden war, schwarz gesehen und sein Messer aus der Tasche genommen“, sagte Ebner. Der 35-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass er sich an die Messerattacke an sich nicht mehr erinnern könne. In dem Moment, als er „Ich bring dich um, du Bastard“ schrie, sei seine Erinnerung zurückgekehrt.

„Wir ermitteln wegen des Verbrechens des versuchten Mordes. Ein Gutachten über die Schuldfähigkeit des Mannes wird genauso wie eines zu der Frage, ob der Mann unter Einfluss von Drogen stand, eingeholt. Alles wird von uns ganz genau abgeklärt“, sagte Ebner.

Sollte es tatsächlich zu einer rechtskräftigen Anklage wegen versuchten Mordes kommen, drohen bis zu 20 Jahre Haft, auch eine lebenslange Haftstrafe wäre möglich.