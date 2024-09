Nach Kontrolle in St. Georgen: Raser (25) musste Führerschein abgeben

Nach einer massiven Geschwindigkeitsübertretung ist ein 25-Jähriger seinen Führerschein los: Der junge Mann aus Deutschland war am späten Mittwochnachmittag mit 158 km/h auf der L1087 im Gemeindegebiet von St. Georgen bei Obernberg am Inn unterwegs, als er in einer Laserkontrolle geriet. Die Beamten nahmen dem Raser seinen Führerschein an Ort und Stelle ab. Die Verwaltungsübertretung wird bei der BH Ried im Innkreis angezeigt, teilte die Polizei am Abend mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.