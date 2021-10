Nach glattem Heimsieg will der UVC Ried morgen den Tabellenführer fordern

Einen völlig ungefährdeten 3:0-Heimsieg gegen den TSV Hartberg feierten die Volleyballer des UVC Weberzeile Ried am Samstagabend in der Bundesliga. Nur im ersten Satz (25:21) konnten die Gäste, bei denen sich Außenangreifer Matthias Glatz leider am Sprunggelenk verletzte, mit den Riedern mithalten. Die Sätze zwei und drei gingen jeweils glatt mit 25:15 an die Rieder.

Mit dem vierten Sieg im sechsten Saisonmatch kletterten die Rieder auf den zweiten Tabellenplatz. "So stelle ich mir unser Spiel vor. Wir haben von Beginn an sehr konzentriert gespielt. So stelle ich mir das vor, ein Lob an die gesamte Mannschaft", sagte Kapitän Tomek Rutecki.

Bereits am morgigen Nationalfeiertag findet im Raiffeisen Volleydome das nächste Heimspiel des UVC Ried statt. Gegner ist der bisher ungeschlagene Tabellenführer Waldviertel. Das Spiel beginnt um 17 Uhr, Karten gibt es online unter www.uvc-tickets.at