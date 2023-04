Nach fragwürdigem Protokoll: "Im Visto ist jeder herzlich willkommen"

Seit 2017 führt der Peuerbacher Gastronom Hannes Glas das Visto in Andorf.

"Wir haben einen Wunschgast, der perfekt ins Visto passt." So heißt es in dem Protokoll einer Mitarbeiterbesprechung des Andorfer Lokals , das unter dem Titel "Maßnahmen zur Frequenzsteigerung" zuletzt in diversen sozialen Medien mehrfach geteilt wurde. Das Schreiben liegt den OÖN vor.