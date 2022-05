Nach Fahrradunfall ausgerastet: Innviertler festgenommen

Der 60-Jährige war am Sonntagabend mit seinem Rad auf der Jahnstraße in Braunau gestürzt und hatte sich verletzt. Passanten verständigten die Rettung, da sich der Mann aber gegenüber den Rettungskräften aggressiv verhielt, wurde die Polizei gerufen. Noch vor dem Eintreffen der Exekutive entfernte sich der 60-Jährige von der Unfallstelle. Polizisten machten ihn bei sich zuhause ausfindig. Doch auch dort verhielt sich der Verletzte so aggressiv, dass er schließlich festgenommen werden musste. Dabei verletzte der 60-Jährige einen Polizisten. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Bei seiner Einvernahme am Montag gab er an, sich an nichts mehr erinnern zu können. Der Mann wurde mehrfach angezeigt.