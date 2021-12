Nach Ende des Lockdowns: Jetzt kommt erstmals auch ein Einkaufs-Sonntag

Am letzten Advent-Wochenende wird im Rieder Handel noch einmal durchgestartet: Am Sonntag, 19. Dezember, dürfen jene Geschäfte in Ried öffnen, die in den vergangenen Wochen vom Lockdown betroffen waren. Die Gastronomie darf ebenso ab 17. Dezember die Lokale wieder aufsperren, das teilt das Rieder Stadtmarketing mit. Auch in der Weberzeile wird der stationäre Handel wieder in Vollbetrieb gehen. Dort sind ebenfalls bis 24. Dezember alle Geschäfte täglich geöffnet.

Mit Click & Collect haben zwar viele inhabergeführte Geschäfte in den vergangenen Wochen einen alternativen Service geboten, doch für viele Kunden ist das Gefühl des realen Einkaufens nicht zu ersetzen. Erstmals wird den Geschäften, die in den vergangenen Wochen vom Lockdown betroffen waren, in der Vorweihnachtszeit erlaubt, auch am Sonntag, den 19. Dezember, zu öffnen – und zwar von 10 bis 18 Uhr. Welche Geschäfte offen halten, ist auf www.ried.com ersichtlich.

In der Weberzeile hatten zwar die Geschäfte für die Grundversorgung auch im Lockdown geöffnet, doch ab Freitag geht das gesamte Center wieder in Vollbetrieb. "Der stationäre Handel hat lange auf sein Weihnachtsgeschäft warten müssen. Wir sind mit unserer festlich geschmückten Mall und den vollbestückten Läden der Shoppartner vorbereitet. Mit unseren hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards bieten wir für unsere Kundinnen und Kunden den bestmöglichen Schutz beim Aufenthalt in unserem Center", sagt Christoph Vormair, Center-Manager der Weberzeile.

Der "Zehner" geht immer

Mit dem Rieder Schwanthaler Zehner bieten Stadt Ried und das Rieder Stadtmarketing ein "bewährtes Mittel für Unentschlossene". Die Gutscheine sind in 250 Geschäften in Ried und Umgebung sowie in der Weberzeile einlösbar. Dadurch werden der Handel, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe in der Region gestärkt, wird seitens des Stadtmarketings betont.

Weiterführende Informationen dazu auf www.riederschwanthalerzehner.at