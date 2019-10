Nach emotionaler Debatte: Gemeinderat beschloss Kindergarten-Neubau

„Damit kommen wir jetzt zur Causa Prima des heutigen Tages“, sagte Rieds Bürgermeister Albert Ortig (VP) am Donnerstagabend um 20.29 Uhr. Der Stadtchef meinte damit den Tagesordnungspunkt „Neubau des Elisabeth-Kindergartens.“ Auch zahlreiche Zuhörer, vor allem Lehrer der Rosegger-Schule, die aufgrund des zu erwartenden Lärms gegen den Spielplatz vor ihrer Schule sind, fanden sich bei der Gemeinderatssitzung im Rieder Rathaus ein.

SP: Das Projekt gehe zu Lasten der Kinder

Die SP sprach sich vehement gegen einen Neubau aus. Dieser sei zu teuer, aber vor allem sei die Sicherheit der Kinder aufgrund des geplanten Spielplatzes vor der benachbarten Roseggerschule nicht gewährleistet. Denn, um dorthin zu gelangen, müsse man eine vielbefahrene Straße queren. Die Sozialdemokraten forderten als Lösungsvorschlag einmal mehr eine Erweiterung des Rosegger-Kindergartens. Außerdem sei der Standort des Spielplatzes aufgrund des Verkehrs gesundheitsschädigend für die Kinder, so SP-Stadtrat Peter Stummer und Fraktionschefin Sabine Steffan. Außerdem sei der Neubau viel teurer als eine Erweiterung des Rosegger-Kindergartens, so die Argumentation der SP. Dieses Projekt gehe zu Lasten der Kinder, sagte Stummer. "Wir bauen eineinhalb Meter von einer Straße weg einen Spielplatz für Kleinkinder. Das kann es nicht sein", legte der Stadtrat der SP nach. Dafür gab es Applaus von einigen Zuhörern. "Beifall gibt es im Gemeinderat eigentlich nur bei Ehrungen", sagte Bürgermeister Ortig mit einem Augenzwinkern.

"Hausverstand, statt Standortanalyse"

Daraufhin meldeten sich zahlreiche Vertreter der VP zu Wort. Sie argumentierten für den Standort in der Innenstadt. „Dieser Kindergarten ist auch ein Frequenzbringer für die Wirtschaft“, sagte VP-Gemeinderat Bernhard Zwielehner. Michael Großbötzl (VP) hob die Synergien hervor. Man investiere in innerstädtisches Wohnen, da sei ein Umzug des Kindergartens der völlig falsche Weg, so Großbötzl sinngemäß. Die Forderung von Stummer nach einer Standortanalyse kommentierte FP-Vizebürgermeister Thomas Dim so: „Ich brauche einen Hausverstand, keine Standortanalyse. Es gibt ein gutes Verkaufsangebot der Diözese für das Gebäude, das werden wir annehmen“. Damit wolle man außerdem dem Leerstand in der Stadt entgegenwirken. Die Lösung sei sehr gut, wenngleich der Spielplatz vor der Rosegger-Schule ein kleiner Wermutstropfen sei, so Dim.

Eindeutige Mehrheit für den Kindergarten-Neubau

Mehr als eine Stunde lang wurde heftig diskutiert, ehe abgestimmt wurde. Die VP, FP und zwei Abgeordnete der Grünen stimmten geschlossen für den Neubau, der samt Ankauf des Grundstücks rund 2,7 Millionen Euro kosten soll. Die SP und NEOS stimmten dagegen. Lukas Oberwagner und Ingrid Oberwagner von den Grünen enthielten sich der Stimme. Damit gibt es ab sofort grünes Licht für einen Neubau des derzeit ältesten Kindergartens des Innviertels, den es laut VP-Gemeinderat Josef Fuchs bereits seit 1847 gibt.

Die Enttäuschung bei einigen Zuhörern war offensichtlich. „Das kann es ja echt nicht sein", sagte eine Frau bei Verlassen des Saales. „Wir sind froh, dass die Entscheidung so ausgefallen ist. Eine andere: "Das ist schon eine große Enttäuschung."

Mit der geplanten Lösung können wir gut leben“, sagten Kathrin Steindl, Leiterin des Elisabeth-Kindergartens und Elternvertreter Andreas Jetzinger.

Zufrieden: Andreas Jetzinger, Kathrin Steindl