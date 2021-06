Nach der Hochzeit am Samstag kehrt Chabbi am Montag zur SV Ried zurück

25 Tore in 37 Pflichtspielen erzielte Mittelstürmer Seifedin Chabbi (27) in der Saison 2017/2018 für die SV Ried. Nach Auslandsjahren in der Türkei und Schottland sowie einer Saison beim TSV Hartberg feiert Chabbi ein Comeback im Innviertel. Er unterschrieb vor dem Trainingsauftakt am kommenden Montag einen Vertrag bis 2023.