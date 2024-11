Volleyball: Nach Cup-Aus kommt es am Samstag zum "Gipfeltreffen"

Markus Berger will mit dem UVC Ried in Tirol eine Überraschung schaffen. (GEPA)

Mit neun Pflichtspielsiegen (sieben in der Liga, zwei im Cup) legten die Bundesliga-Volleyballer des UVC McDonald’s Ried den bisher besten Saisonstart der Vereinsgeschichte hin. Am Mittwochabend riss diese Serie beim Heimspiel im Cup-Viertelfinale gegen Aich/Dob.

Das Liga-Heimspiel am 9. November konnten die Rieder mit 3:0 ganz klar für sich entscheiden. Vorgestern drehten die Kärntner den Spieß im Raiffeisen Volleydome aber um und holten sich einen klaren 3:0-Sieg. In den ersten beiden Durchgängen (22:25, 24:26) konnten die Rieder den Gästen noch Paroli bieten. Der dritte Satz ging dann klar mit 17:25 an Aich/Dob, die damit den Aufstieg ins Cup-Halbfinale fixierten. "Aich/Dob hat heute seine Klasse ausgespielt", sagte UVC-Ried-Spieler Stephan Langwieser nach dem Pokal-Aus vor den heimischen Fans.

Am morgigen Samstag, 30. November, um 18 Uhr geht es für den UVC Ried mit dem Spitzenspiel der beiden bisher in der Bundesliga ungeschlagenen Teams weiter. Die zweitplatzierten Innviertler sind beim großen Meisterschaftsfavoriten Hypo Tirol in der Rolle des Außenseiters.

