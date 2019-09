Bewacht von drei Beamten der Justizwache Ried betritt der Angeklagte (35) den Rieder Schwurgerichtssaal. Seit Ende März 2019 sitzt er wegen einer Messerattacke in einem Braunauer Wettbüro – die OÖN haben berichtet – in Untersuchungshaft. Staatsanwältin Ute Peyfuß wirft dem zuletzt in Braunau wohnhaften Mann das Verbrechen der absichtlichen schweren Körperverletzung vor.