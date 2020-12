Nach der Beschlagnahme von mehr als 100 Kilo Marihuanapflanzen im Frühjahr in einem Gewächshaus in Engelhartszell wurde dem Verein, der die Zucht betreibt, jetzt ein großer Teil wieder zurückgegeben – jener Teil, der von den sogenannten THC-Grenzwerten her in den erlaubten Rahmen fällt.