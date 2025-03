Nach Aussagen bei Podiumsdiskussion rumort es in Sachen Rieder Innenstadt

Zum Teil heftige Wortgefechte gab es am vergangenen Montag im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit dem Welser FP-Bürgermeister Andreas Rabl in der Wirtschaftskammer Ried. Bei dieser wurde, wie berichtet, unter anderem darüber debattiert, wie die Besucherfrequenz in Innenstädten, insbesondere in Ried, gesteigert werden kann. Neben Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner (ÖVP) war auch Michael Gärner (Obmann des Vereins der Rieder Wirtschaft) als Redner zu Gast. Gärner sparte dabei nicht mit öffentlicher Kritik. Mehrfach griff er den Rieder Stadtchef frontal an. Gärner unterstellte Zwielehner unter anderem, dass sich dieser nicht für die Interessen der Rieder Kaufmannschaft einsetzen würde. Besonders die Aussage von Gärner, "er würde als Unternehmer kein Geschäft in der Rieder Innenstadt eröffnen", stieß dem Bürgermeister sauer auf.

"Wurde fertiggemacht"

Auch einige Tage nach der Diskussion steht Gärner zu seinen getätigten Aussagen. "Ich habe das nicht aus der Emotion heraus gesagt. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern von der gesamten Kaufmannschaft", sagte Gärner gestern im Gespräch mit den OÖN. "Ich habe im Rahmen der Veranstaltung für die Kaufmannschaft gesprochen." Zwielehner wollte die getätigten Aussagen Gärners nicht auf sich sitzen lassen und bat den Obmann am Donnerstag zu einem Gespräch ins Rathaus. "Ich habe mir einiges anhören dürfen. Ich wurde fertiggemacht", sagt Gärner.

Ein übergelaufenes Fass

Die Aussagen Gärners am Montag hätten das sprichwörtliche Fass "zum Überlaufen" gebracht, sagte Stadtchef Zwielehner gestern. "Wenn ein Obmann der städtischen Kaufmannschaft nicht an die eigene Stadt glaubt, alles schlechtredet und die Politik öffentlich vorführen will, dann ist er definitiv der Falsche für diese Position. Michael Gärner hat öffentlich mehrfach festgestellt, dass er als Jungunternehmer nicht mehr nach Ried gehen würde. Ganz ehrlich, aber solche Aussagen bedeuten einen großen Imageschaden für den Standort Ried", sagte Zwielehner und fügte hinzu: "Mehrere Aussagen waren ganz einfach unrichtig. Michael Gärner war am Donnerstag bei mir. Ich habe ihm gesagt, dass an eine Zusammenarbeit mit ihm nicht mehr zu denken sei." Mit der Zusammenarbeit mit dem Verein der Rieder Wirtschaft habe das aber nichts zu tun, es gehe ausschließlich um die Person Gärner, so Zwielehner.

Auch in Sachen Parkmanagement dürfte es gröbere Auseinandersetzungen geben. Bei der Diskussion am Montag kritisierte Gärner die Pläne, dass zukünftig das Parken wieder bis 18 Uhr statt wie derzeit bis 16 Uhr gebührenpflichtig sein soll. Davon habe man nichts gewusst. "Ich befürchte, dass jetzt noch mehr Leute unsere Innenstadt meiden werden. In der Weberzeile ist das Parken die ersten zwei Stunden kostenlos. Warum ist das nicht auch in der Innenstadt möglich", sagte Gärner. Über Aussagen wie diese ist Zwielehner verwundert. "Ich verstehe die Welt nicht mehr. Der Vorschlag, die Gebührenzone bis 18 Uhr auszuweiten, kam vom Obmann der Rieder Wirtschaft. Hier kritisiert er etwas, das er selber wollte", sagte der Bürgermeister gestern. Einen politischen Beschluss für diese Maßnahme gibt es übrigens bisher noch nicht.

"Stadt Ried hat kein gutes Bild abgegeben"

Verwundert über die Aussage von Gärner, dass er in Ried kein Geschäft mehr aufmachen würde, zeigte sich auch Helmut Slezak, der Leiter des Stadtmarketings. "Mit solchen Äußerungen wird meiner Meinung nach die Arbeit eines jeden Gewerbetreibenden, des Stadtmarketings und von jedem, der die Stadt nach vorne bringen will, torpediert", sagt Slezak. Er sei über viele Aussagen erstaunt gewesen. "Ich habe es nicht verstanden, dass man eine solche Debatte vor einem Publikum und der anwesenden Presse führt. Die Stadt Ried hat kein gutes Bild abgegeben. Öffentliche Angriffe bringen niemandem etwas", sagte Slezak und fügte hinzu: "In der Innenstadt finden heuer rund 25 Veranstaltungen statt. Ja, es gibt Herausforderungen, aber alles einfach schlechtreden ist keine Lösung. Es wird nur gemeinsam gehen."

