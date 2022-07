Nach "AusbildungsFit" zum Chef de Rang gemausert

Wie Jugendliche trotz Hürden die richtige Berufswahl treffen könnten, zeige die Geschichte von Yavas Hüseyin, so das BFI. Bis 2018 hat Hüseyin an der Unterstützungsmaßnahme "AusbildungsFit" teilgenommen, die Jugendlichen nach der Schulpflicht dabei hilft, den richtigen Weg der weiteren Ausbildung zu finden. Heute ist Yavas Hüseyin stellvertretender Barchef und Chef de Rang in der Therme Geinberg.

Mit Lehre hochgearbeitet

Das "AusbildungsFit"-Programm wird vom BFI organisiert und durchgeführt. In Trainings und Coachings werden die Teilnehmer begleitet, soziale wie fachliche Kompetenzen werden trainiert. Im Oktober 2018 hat Yavas Hüseyin "AusbildungsFit" verlassen, um eine Lehre zum Gastronomiefachmann in der Therme Geinberg zu starten. Und er hat sich hochgearbeitet: Hüseyin ist heute stellvertretender Barchef und Chef de Rang des Hauses.

Yavas Hüseyin über seinen Werdegang: "Ich rate allen, niemals die Ziele aus den Augen zu verlieren. Es gibt so viele Probleme auf dieser Welt oder im Umfeld, die sich durchs Arbeiten meistens von selbst lösen lassen. Einem Beruf nachzugehen, macht Menschen viel reifer. Man lernt, über seine Grenzen zu gehen, und sammelt wertvolle Erfahrungen. Wichtig ist zu erkennen, dass Arbeit nicht nur Beschäftigung ist, sondern in vielerlei Hinsicht bereichernd sein kann."

In der Gastronomie habe er auch in puncto Psychologie sehr viel gelernt, so Yavas Hüseyin, der mit seiner Anstellung und den Bedingungen in der Therme Geinberg sehr zufrieden sei.

"Mir sind keine Grenzen gesetzt. Mein Primärziel ist es, ein Diplom als Barkeeper zu machen. Diesen Ehrgeiz habe ich mir von meinem Barchef abgeschaut. Er ist sehr respektvoll, ehrgeizig und sehr organisiert."