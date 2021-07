Nach Auftaktsieg: Ried kann gegen Serienmeister befreit aufspielen

Großartig war die Stimmung in der Josko-Arena in Ried nach dem knappen 2:1-Sieg zum Saisonauftakt gegen Austria Wien. Diesen Schwung will die Mannschaft von Trainer Andreas Heraf am Sonntag (17 Uhr) in das Auswärtsspiel gegen Red Bull Salzburg mitnehmen. Gegen den österreichischen Serienmeister, der mit einem souveränen 3:1-Auswärtssieg gegen Sturm Graz standesgemäß in die Saison gestartet ist, sind die Rieder krasse Außenseiter.

Der Ausflug in die Mozartstadt hat sich für die Innviertler bisher nur sehr selten ausgezahlt. Lediglich drei Siege feierte Ried in den bisherigen 41 Bundesliga-Auswärtsspielen in Salzburg. Der letzte volle Erfolg gelang Ried mit einem 3:1 im August 2002, damals noch gegen Austria Salzburg.

"Wir werden versuchen, etwas Zählbares aus Salzburg mitzunehmen. Dazu braucht es Willen, Leidenschaft und Laufbereitschaft. Wenn wir mit Selbstvertrauen ins Spiel gehen, können wir sicherlich für eine Überraschung sorgen", sagt Neuzugang Philipp Pomer, der gegen Austria Wien in der zweiten Halbzeit sein Bundesliga-Debüt feierte. Nach seiner guten Leistung könnte er möglicherweise in Salzburg für Leo Mikic in die Startformation rücken.

"Fakt ist, dass es gegen Salzburg ein Spiel ist, bei dem wir nichts zu verlieren haben. Von der Intensität und Geschwindigkeit steht Salzburg weit über allen anderen", sagt Ried-Trainer Heraf.

Unterstützung von den mitgereisten Fans ist der SV Ried gewiss. In den sozialen Netzwerken mobilisieren die Fanclubs für die Auswärtsfahrt nach Salzburg.