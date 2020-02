Nach 60 Jahren: Reiter-Filiale in Ried wird Ende März (vorerst) geschlossen

1960, also vor 60 Jahren, eröffnete die 1947 gegründete Eberschwanger Firma Reiter-Fleischwaren am Rieder Hauptplatz eine Filiale. In etwas mehr als einem Monat ist das beliebte Geschäft am oberen Hauptplatz voraussichtlich Geschichte. "Werte Reiter Kunden! Wegen Standortverlegung wird unsere Filiale per 28.03.2020 geschlossen. Vielen Dank für Ihre Treue zu Reiter", steht auf einem Zettel in der Auslage des Geschäfts. Zudem gibt es ab sofort verkürzte Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 8 bis 13 Uhr, 15 bis 18 Uhr, Samstag von 7 bis 12 Uhr). Auf OÖN-Anfrage hieß es von der Firma Reiter in Eberschwang am Montagnachmittag, dass die (längere) Schließung vorerst wegen einer größeren Kanalsanierung notwendig sei. Eine Letztentscheidung müsse erst getroffen werden. Geht man nach dem Aushang, dürfte eine dauerhafte Schließung aber wahrscheinlich sein.

Auswirkungen auf das Geschäft mit dem Großhandel - Produkte von Reiter gibt es in vielen namhaften österreichischen Supermarkt-Ketten - hat diese Schließung jedoch nicht.