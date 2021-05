Alle Hände voll zu tun hat der neue Hausarzt der Saiga Hanser und Schmollner, Oliver Zagler. Er tritt in große Fußstapfen: Sein Vorgänger Nikolaus Wöran hat die Bevölkerung der beiden Orte seit 1985 betreut, ging kürzlich, wie berichtet, in die wohlverdiente Pension. Alles neu mit dem neuen Arzt? Nicht alles. Kennengelernt hat ihn die Bevölkerung vor Ort schon, Oliver Zagler hat seit Jahresbeginn gemeinsam mit seinem Vorgänger in einer Gemeinschaftspraxis zusammengearbeitet.