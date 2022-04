Nach 3:0-Sieg haben die Innviertler Lunte gerochen

Der 3:0-Sieg zum Auftakt der Bundesligasaison 2022 gegen den Vizemeister AKH Vösendorf war der erste Streich – nun haben die Innviertler Lunte gerochen und wollen ins Finale um Platz eins und zwei der Gewichtheber-Bundesliga. Um dieses Ziel zu erreichen, sind auf Seiten der WKG Innviertel Lochen/Ranshofen mindestens zwei Siege nötig: Am kommenden Samstag, 23. April, gegen die WKG Bad Häring/Rum und im September gegen die WKG Bruck/Barbell Tribe.

Am Samstag, 23. April, treffen die Innviertler um 18 Uhr auswärts im Sportzentrum Rum auf den Drittplatzierten der Bundesliga 2021, die WKG Bad Häring/Rum. Alles andere als ein Sieg wäre nach dem fulminanten Saisonstart eine große Enttäuschung. Vor allem, da die Tiroler in der ersten Runde gegen die WKG Bruck/Barbell Tribe eine knappe 0:1-Niederlage einstecken mussten.

Boresch statt Reisecker

Einziger Wermutstropfen ist, dass Florian Reisecker wegen einer Verletzung den Innviertlern für die nächsten zwei Wettkämpfe nicht zu Verfügung steht. Statt Reisecker kommt der 28-jährige Vizestaatsmeister im Reißen 2021 (in der Gewichtsklasse bis 89 Kilogramm) Phillip Boresch, der im März in der Nationalliga bereits eine tadellose Leistung auf die Plattform legte, in die Mannschaft. Die 21-jährige Sarah Fischer, ihres Zeichens Olympiateilnehmerin in Tokio, bereitet sich gerade auf die Europameisterschaften, die von 28. Mai bis 5. Juni in Tirana (Hauptstadt von Albanien) stattfinden, vor. Fischer fühlt sich topfit – trotz der harten Vorbereitungstrainings auf die Europameisterschaft. Auch deshalb haben die Innviertler fürs Wochenende erneut ein Rekordschiedsgericht angefordert. Bedeutet, es werden nicht nur ein, sondern drei Kampfrichter (Haupt-Kampfrichter und zwei Seiten-Kampfrichter) die Versuche der Gewichtheber bewerten. Die Österreichischen Rekorde stehen aktuell bei 103 Kilogramm im Reißen, 133 Kilogramm im Stoßen sowie 236 Kilogramm im Zweikampf.

Lena Raidel, die 17-jährige Schülerin aus Straßwalchen, lieferte gegen Vösendorf eine hervorragende Leistung ab und will gegen die Tiroler "nachlegen". Damit könnte sie ihrem Ziel für 2022, der Teilnahme an den U20-Europameisterschaften, die im Oktober ebenfalls in Tirana stattfinden werden, ein ganzes Stück näherkommen. Vereinskollege Patrick Dürnberger (28) zeigte zuletzt starke Trainingsleistungen und will seine gegen Vösendorf aufgestellte Zweikampfleistung von 317 Kilogramm gegen die Tiroler noch einmal nach oben schrauben.

Die stärkste Lehrerin Österreichs und siebenfache Staatsmeisterin, die 40-jährige Christiane Schröcker, befindet sich ebenfalls in Hochform, die sie gegen die WKG Bad Häring/Rum unter Beweis stellen will.

Zwei Männer, ein Ziel

Rudi Kobler (Sektionsleiter der Union Lochen) und Alois Sauerlachner (Obmann des WSV/ATSV Ranshofen) sind sich einig: "Auch ohne Florian Reisecker darf gegen die Tiroler nichts anbrennen. Das ausgegebene Ziel am Beginn der Saison – wir wollen den zwei großen Klubs Vöest und Vösendorf das Leben so schwer wie irgendwie möglich machen – hat sich verändert. Jetzt heißt es: "Wir wollen um den Titel mitkämpfen." Am Samstag, 23. April, machen das für die WKG Innviertel Lochen/Ranshofen die Athletinnen und Athleten Sarah Fischer, Lena Raidel, Christiane Schröcker, Patrick Dürnberger und Phillip Boresch.