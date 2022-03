Nach 0:3-Niederlage gibt es jetzt ein entscheidendes drittes Spiel

Die Entscheidung, welche Mannschaft in der Volleyball-Bundesliga im Halbfinale auf Waldviertel trifft, wurde am Mittwochabend auf Samstag vertagt. Mit einem Auswärtssieg beim UVC Graz hätte der UVC Weberzeile Ried das Ticket für die Runde der letzten vier Teams lösen können. Die Grazer gaben vor heimischem Publikum von Beginn an den Ton an und holten sich den ersten Durchgang mit 25:20. Diesen Schwung nahm der amtierende Meister in den zweiten Satz mit, den sich die Grazer mit 25:21 sicherten.

Im dritten Durchgang vergaben die Rieder bei 24:21 gleich drei Satzbälle, ehe die Grazer mit einem 27:25 den Sack zum 3:0-Heimsieg zumachten.

"Wir haben leider sehr schlecht serviert, und die Grazer haben ihrerseits mit dem Aufschlag viel Druck erzeugt. Das ist der mit Abstand größte Unterschied", sagt UVC-Ried-Trainer Dominik Kefer.

Das dritte und entscheidende Viertelfinalspiel zwischen den beiden Teams findet am morgigen Samstag um 20 Uhr in Graz statt. "Wir sind der Außenseiter und müssen es schaffen, mit einer gewissen Lockerheit ins Spiel zu gehen. Der Druck liegt nicht bei uns", sagt Kefer.