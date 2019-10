Mysterienspiele Kopfing: Vorhang auf für "Die Erbin"

Von Lourdes hat jeder schon irgendwann etwas gehört. Diese kleine Stadt in den Pyrenäen Frankreichs wurde 1858 die Brücke auf der der Himmel zur Erde steigen konnte und der ferne Gott mit seiner heilenden Liebe endlich existentiell greifbar wurde.

Bernadette Soubirous hörte während des Holzsammelns mit anderen Mädchen beim alten Felsen am Gavefluß einen Windstoß, sah ein Licht und eine Sehnsucht war geboren. Dieser unbeschreiblich schöne Anblick der "Dame in Weiß" wurde zum Eckstein für die Zeitgeschichte von Lourdes. Nicht nur die damals 14-jährige Bernadette zog es 18 Mal zum alten Felsen "Massabielle", sondern bald schon findet man Ströme von Pilgern, die sich diesen Kraftort bis heute nicht entgehen lassen. Die Quelle beim Felsen wurde zur Heilquelle und verzeichnet bis dato übernatürliche Genesungen an Leib und Seele. Bereits 1862 wurden die Marienerscheinungen von Lourdes kirchlich anerkannt. Die Erlebnisse der armen, kranken Müllerstochter Bernadette spalteten den Ort. Diese Konflikte machen das Theaterstück "Die Erbin – das Leben der Hl. Bernadette von Lourdes" besonders spannend. Aufgeführt wird dieses am 19., 20., 25., 26. und 27. Oktober in Kopfing.

