MYC Restaurant eröffnete in Ried: "Es ist wichtig, dass sich unsere Gäste wohlfühlen"

Das MYC-Restaurant befindet sich im Erdgeschoss in der neuen Team-7 Welt mitten in Ried.

Mit vielen Vorschusslorbeeren eröffneten David Gattringer und Karl Gramberger am vergangen Samstag ihr Lokal "MYC Restaurant" im Erdgeschoss der neuen Team-7-Welt in Ried. Die beiden 28-Jährigen kennen sich seit Kindertagen. Im Berufsleben trennten sich die Wege der beiden vorübergehend. Gramberger arbeitete in Lokalen in Wien, München und Portugal. Gattringer trieb es bis nach Florida, um Erfahrungen in der Gastronomie zu sammeln.