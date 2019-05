Muttertag am 10. Mai bei den OÖNachrichten

Feiern Sie mit uns den Ehrentag aller Mütter.

Gerlinde Gschwandtner mit ihrem Sohn Florian Bild: Alexander Schwarzl

Für jede Mutter ist ihr Kind einzigartig, ein Wunder – ja ein echter Star. Manche Mütter erleben, dass der Nachwuchs wirklich berühmt wird. Wie sich das anfühlt, wenn man die eigene Tochter, den eigenen Sohn regelmäßig im Fernsehen und in der Zeitung sieht? Wenn der Bub plötzlich auf den großen Bühnen steht und von Tausenden Menschen bejubelt wird?

Davon erzählen Huberta Gabalier, Mama des Volks-Rock’n’Rollers Andreas, Gerlinde Gschwandtner, Mutter von Runtastic-Gründer Florian, Eva Janko, Mama des Fußballstars Marc, Sigrid Pölzl, Mama von Moderatorin Eva, und Gabriele Santner, Mutter von Dancing-Star Maria am kommenden Freitag, 10. Mai, um 16 Uhr im OÖN-Forum in den Promenadengalerien in Linz.

Die OÖNachrichten-Redakteurinnen Barbara Rohrhofer und Julia Evers werden mit den Müttern der Stars plaudern und sie auch fragen, was sich im Leben verändert, wenn der Nachwuchs berühmt wird. "Das bedeutet vor allem, dass wir uns nicht so oft sehen", sagt Huberta Gabalier, Mama des Volks-Rock’n’Rollers Andreas und des Dancing-Stars Willi. "Wenn wir es schaffen, ist es aber umso schöner. Manchmal schaut er auch ganz spontan vorbei."

Eintritt frei, Blumen und Süßes

Wer am Freitag, 10. Mai, gemeinsam mit anderen Müttern schon ein bisschen "vorfeiern" und sich verwöhnen lassen will, kommt um 16 Uhr zu den OÖNachrichten ins OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz. Hier gibt es neben den Gesprächen mit den "stolzen" Müttern Süßigkeiten von Jindrak, Kaffee und Rosen.

Eintritt frei, die Anmeldungen bitte unter nachrichten.at/muttertag

