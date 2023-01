Mutter und Tochter auf Schutzweg von Pkw erfasst

Wohl weil sie von der Sonne geblendet worden war, dürfte eine 52-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Innviertel zwei Fußgängerinnen auf einem Schutzweg am Markplatz in Uttendorf übersehen haben: Die 40-jährige Afghanin und ihre 13-jährige Tochter wollten die B147 auf Höhe der Brauerei Vitzthum in Richtung "Grüne Zeile" überqueren, als sie von dem Wagen der Innviertlerin erfasst wurden.

Der Aufprall war so heftig, dass die Mutter mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde, bevor sie auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Sie musste vom Notarzt versorgt und dann in das Krankenhaus nach Braunau gebracht werden. Ihre Tochter wurde leicht touchiert. Sie kam ebenfalls zu Sturz, konnte das Spital aber nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen, teilte die Polizei am Abend mit.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper