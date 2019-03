Mutter betrieb Cannabis-Plantage und kiffte neben ihren Kindern

RIED IM INNKREIS. Eine 39-Jährige und ihr 48-jähriger Ehemann sollen im Innviertel große Mengen Cannabiskraut angebaut und verkauft haben. Auch noch minderjährige Kinder waren involviert.

Das Ehepaar aus dem Bezirk Ried im Innkreis soll über mehrere Jahre hinweg zunächst in einer Wohnung und später in einem Einfamilienhaus zwei Indooraufzuchtanlagen betrieben haben. Die Ermittlungen laufen bereits seit mehr als einem Jahr: Im Sommer 2018 wurden im Zuge einer Hausdurchsuchung die beiden Aufzuchtzelte samt Zubehör sowie etwa 180 Gramm getrocknete Marihuanablüten sichergestellt.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 39-Jährige jahrelang neben ihren vier zum damaligen Zeitpunkt noch minderjährigen Kindern zu Hause Cannabiskraut geraucht und in geringen Mengen angebaut hatte.

Freund der Tochter trieb Schulden ein

Aufgrund von Geldproblemen begann sie spätestens im Jahr 2017 damit, in ihrer damaligen Wohnung Marihuana in größeren Mengen anzubauen und zu ernten. Als Abnehmer konnte unter anderem ein damals 17-Jähriger aus dem Bezirk Schärding ausgeforscht werden. Dieser gab bei seiner Vernehmung an, zwischen Februar und Juli 2017 insgesamt rund 700 Gramm Cannabis im Wert von etwa 5.500 Euro von der Beschuldigten gekauft, die Drogen jedoch nicht zur Gänze bezahlt zu haben.

Der damals 20-jährige Freund der Tochter der Beschuldigten war es, der offenbar versucht hat, die Schulden einzutreiben. Er hatte den 17-Jährigen im November 2017 mit einem Messer bedroht und das Geld gefordert. Aus Angst vor dem Täter erstattete das Opfer damals keine Anzeige bei der Polizei.

Im Zuge einer gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung bei dem Täter wurden im Februar 2019 die Tatwaffe sowie geringe Mengen Cannabiskraut und Suchtgiftutensilien sichergestellt. Der heute 22-Jährige legte ein umfassendes Geständnis ab. Es wird gegen ihn Anzeige erstattet.

Cannabis an Sohn weitergegeben

Mit einem heute 18-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden konnte noch ein weiterer damals minderjähriger Abnehmer ausgeforscht werden, der etwa zehn Gramm Cannabiskraut gekauft haben soll.

Zumindest der zu diesem Zeitpunkt zu Hause wohnende minderjährige Sohn wusste vom Drogenkonsum und -handel seiner Mutter. Er sagte bei der Polizei aus, sein Mutter habe ihm sogar Cannabiskraut für seinen Eigenkonsum weitergegeben.

Das Ehepaar bestreitet die erhobenen Vorwürfe. Es wurde Anzeige an die Staatsanwaltschaft Ried erstattet und die Jugendwohlfahrt der Bezirkshauptmannschaft Ried informiert.

