Mutmaßlicher Autodieb in Schärding gefasst

In Schärding wurde ein 61-Jähriger festgenommen, dem man neben Autodiebstahl auch zahlreiche Eigentumsdelikte vorwirft.

Der gebürtige Grazer wird verdächtigt, zwischen 27. und 31. März in Tumeltsham (Bezirk Ried im Innkreis) ein Auto von einem Händler gestohlen zu haben. In dem Fall wurde zunächst gegen einen unbekannten Täter ermittelt, nach umfangreicher Spurensicherung konnte jedoch der 61-Jährige als Verdächtiger ausgeforscht werden.

Bei dessen Festnahme auf der Auffahrt B 137 fanden die Kriminalbeamten neben dem gestohlenen Auto auch diverse Einbruchswerkzeuge im Besitz des Mannes. Neben dem Autodiebstahl wird der 61-Jährige ohne aufrecht gemeldeten Wohnsitz auch verdächtigt, zahlreiche Eigentumsdelikte im Bezirk Ried begangen zu haben – darunter ein versuchter Einbruch in eine Gärtnerei Ende Juni.

Der Beschuldigte, der sich jetzt in der Justizanstalt Ried befindet, ist der Polizei nicht unbekannt: Vom Landesgericht Steyr war er bereits für ein anderes Delikt zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden, die er zunächst absitzen muss. Laut Staatsanwaltschaft Ried soll es in diesem Zeitraum eine neue Hauptverhandlung geben, in der die weiteren Vorwürfe gegen ihn behandelt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.