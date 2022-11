Musikalisches Herbstgold: Neun von 20 Musikkapellen erhielten eine Goldmedaille

HELPFAU-UTTENDORF. Die Trachtenmusikkapelle Weng mit Kapellmeister Hannes Raschhofer erreichte beim Herbstbläsertag bezirksweit die höchste Punkteanzahl und somit eine Goldmedaille. Bravourös auch die Trachtenmusikkapelle Tarsdorf: Als einzige Kapelle ist sie in der höchsten Leistungsstufe D angetreten und erspielte sich unter der Leitung von Josef Esterbauer mit 91,50 Punkten ebenfalls Gold. Die allermeisten Punkte erreichte eine Musikkapelle von auswärts: St. Willibald mit 96,20 Punkten.

20 Blasmusikkapellen haben am Herbstbläsertag in Uttendorf vergangenes Wochenende teilgenommen, darunter einige aus den Bezirken Ried und auch Schärding. Die abwechslungsreichen Darbietungen der Kapellen, die in den Leistungsstufen B bis D antraten, wurden von einer dreiköpfigen Jury bewertet. Ebenfalls eine Goldmedaille haben folgende Blasmusikkapellen erreicht:

Musikkapelle Geisberger Gilgenberg – Schwand mit Kapellmeister Markus Gaisberger (B, 91 Punkte)

Musikverein Polling mit Nicole Vierlinger (B, 92,40 Punkte);

Musikkapelle Mühlheim mit Viktoria Frauscher (B, 91,70 Punkte)

Pfarrmusik Ort mit Hans Peter Duft (C, 94,20)

Musikkapelle St. Marienkirchen mit Markus Unterberger (C, 90,50 Punkte)

Musikverein St. Willibald mit Bernhard Auzinger (C, 96,20 Punkte)

Musikverein Peterskirchen mit Simone Jetzinger (B, 92,70).

Silber erreichten...

Marktmusik Mauerkirchen mit Michael Kollnig (B, 82,90 Punkte)

Trachtenmusikkapelle Lochen mit Martin Maderegger (B, 88,50 Punkte)

Musikkapelle Moosbach mit Karl Weinberger (B, 86,40 Punkte)

Blasmusikkapelle Hochburg-Ach mit Christian Geisberger (B, 83,50 Punkte)

1. Innviertler Trachtenkapelle Solinger mit Andreas Glechner (C, 88,10 Punkte)

Musikkapelle Eggelsberg mit Reinhard Windsberger (B, 88,40 Punkte)

Ortsmusikkapelle Maria Schmolln mit Johannes Bauchinger (B, 88,70 Punkte)

Trachtenmusik Neukirchen mit Martin Nowohradsky (C, 86 Punkte)

Musikverein Taufkirchen mit Josef Schreiner (B, 84,50 Punkte)

Musikverein Roßbach mit Isabella Neuhofer (B, 87,20 Punkte)

Musikverein Senftenbach mit Patrick Wilhelm (B, 88,20 Punkte)