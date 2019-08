Musikalische Schmankerl am Stieglgut Wildshut

Am Samstag, 31. August, um 14.30 Uhr, laden Stiegl und die Philharmonie Salzburg gemeinsam zu dem Open-Air-Event für die ganze Familie ein, der Eintritt ist frei. Unter der Leitung von Elisabeth Fuchs spielt die Philharmonie Salzburg Melodien der klassischen und unterhaltenden Musik. Eröffnet wird der Nachmittag mit dem Familienkonzert, heuer mit Antonio Vivaldis "Die vier Jahreszeiten". Die Kleinen müssen nicht wie im Konzertsaal still sitzen, sondern können sich zwischen den Picknickdecken frei bewegen. Nach der Pause wird der musikalische Bogen beim "Best of Klassik" von Rossini und Bizet über Schubert und Bruckner bis hin zu Dvorak und Brahms gespannt. Zum Abschluss servieren Elisabeth Fuchs und ihr Orchester neue Töne: Weltmusik und Volkslied Reloaded zusammen mit dem Ensemble Quadro Nuevo lassen das Konzert ausklingen.

