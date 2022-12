Musik, Volkstanz und Zechentreffen

Die Solinger Landlermusi legt sich ebenso ins Zeug wie die Hoamatlandla. Die Volkstanzgruppe Waldzell verwöhnt die Besucher im Hof des Gasthauses mit Glühwein und verschiedenen Köstlichkeiten.

Die "Toskiringa Blechbradler" legen in der Gaststube los, wo bis spät in die Abendstunden musiziert wird. In Waldzell zu hören und sehen sind Volkstanzgruppen und Zechen aus Waldzell, Lohnsburg, Piesenham, Michlbach, Mehrnbach, St. Johann, Taiskirchen, Eberschwang, Wendling, Geboltskirchen und Treubach.

