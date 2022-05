Music Austria: Leitmesse und Branchentreff

Die weltgrößte Musikmesse in Frankfurt findet heuer nicht statt, auch die zweitgrößte in Leipzig nicht. "Deshalb sind wir schon ein wenig stolz, dass es uns gelungen ist, die Music Austria heuer wieder auf die Beine zu stellen", freut sich Messedirektor Helmut Slezak. Drei Tage lang, von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Mai, wird die Messestadt Ried wieder zum lang ersehnten Branchentreff und Pflichttermin für alle Musikerinnen, Musiker und Musikbegeisterten.

Die Messe bietet eine einzigartige Kombination aus Einkauf, Information, Erlebnis, Testen und Probieren. Rund 110 Aussteller aus sieben Nationen zeigen ein umfassendes Angebot mit den neuesten Trends und Innovationen aus den verschiedensten Bereichen der Musikbranche. Eine Riesenauswahl an Musikinstrumenten zum Testen und Kaufen, Noten und eine Menge Zubehör warten auf die Besucher. Am ersten Messetag (Freitag) werden rund 600 Schüler und 20 Chöre auf der Kulturlandbühne auftreten. Am ersten Messetag gilt übrigens: freier Eintritt!

Auf insgesamt vier Live-Bühnen werden verschiedenste Künstlerinnen und Künstler das Beste aus den unterschiedlichsten Genres bieten. Auf der Kulturlandbühne präsentieren sich Ensembles und Orchester des OÖ. Landesmusikschulwerks und der Anton Bruckner Privatuniversität. Der musikalische Bogen reicht vom Kindermusical über Musikensembles bis hin zur traditionellen Volksmusik.

Der Sonntag, 15. Mai, gehört dem OÖ. Blasmusikverband. Bei einem Orchesterwettbewerb in den Leistungsstufen A, B, C, D und E werden die besten Orchester antreten. Mit Taiskirchen, Wernstein, Mining, Polling und Haag/H. sind auch einige Musikkapellen aus der näheren Umgebung mit dabei. "Die Music Austria ist für uns nach zwei sehr schwierigen Jahren eine Begegnungszone. Endlich können wieder Musikerinnen und Musiker mit Musikinteressierten in Kontakt treten. Der Orchesterwettbewerb beginnt um 9 Uhr im Keine Sorgen Saal", so Günther Reisegger, der Landeskapellmeister OÖ.

Am Samstag, 14. Mai, wird um 10.30 Uhr der Juventus-Preis verliehen. Er wird an besonders nachhaltige Jugendprojekte vergeben. Am Freitag, 13. Mai, werden um 13 Uhr die "Meistersinger-Zertifikate" auf der Kulturlandbühne verliehen. Als Sahnehäubchen der Music Austria darf der Vortrag des internationalen Topreferenten Professor Manfred Spitzer gesehen werden. Als Gehirnforscher und Neurodidaktiker hat er nicht nur zahlreiche Fachbücher verfasst, er ist auch ein höchst gefragter Referent bei Rundfunk- und Fernsehanstalten.