"Nachdem die großen Musikmessen in Frankfurt und Leipzig heuer nicht stattfinden, freut es uns besonders, dass wir die Music Austria in Ried abhalten können. Die Planungen waren alles andere als einfach. Es ist uns aber gelungen, eine kompakte Messe mit 110 Ausstellern aus sieben Nationen auf die Beine zu stellen", sagte Messedirektor Helmut Slezak bei der gestrigen Pressekonferenz in der Landesmusikschule Ried.