Music Austria: Die Musikwelt blickt drei Tage lang auf die Messestadt Ried

Die Music Austria, die Leitmesse für die Musikbranche in Österreich und Bayern wird von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Mai, zum langersehnten Branchentreff für alle Musikerinnen, Musiker und Musikbegeisterten. 110 Aussteller aus sieben Nationen zeigen in sechs Messehallen in Ried ihr umfassendes Angebot mit den neusten Trends und Innovationen aus den verschiedensten Bereichen der Musikbranche.