Museum in Engelhartszell: Baubewilligung bestätigt

Nachdem der feierliche Spatenstich für das Schütz-Museum in Engelhartszell Mitte August erfolgt ist, gehen die Bauarbeiten direkt an der Donau zügig voran. Gegen den von der Marktgemeinde erteilten Baubewilligungsbescheid zur Errichtung des Museumsgebäudes hatten allerdings mehrere Nachbarn Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht eingebracht. Dieses hat nun die Baubewilligung – unter der Berücksichtigung von erfolgten Adaptierungen – bestätigt. Die Nachbarn hatten in ihrer Beschwerde Argumente wie etwa "unzulässige Immissionen" durch die Beleuchtung, Veränderung des Wasserabflusses, das Fehlen von Parkplätzen sowie Auswirkungen auf das Ortsbild, vorgebracht.

Im Laufe des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens erfolgten mehrere Änderungen. Die Beleuchtung des Gebäudes wurde vor allem hinsichtlich der Beleuchtungszeiten konkretisiert und eingeschränkt. Außerdem wurde die Gebäudehöhe leicht reduziert. "Das Landesverwaltungsgericht kam auf Basis der Verfahrensunterlagen und der mündlichen Verhandlung, unter Beiziehung von Sachverständigen aus den Fachgebieten Bautechnik, Lichttechnik sowie Medizin, zum Ergebnis, dass die Beschwerden als unbegründet abzuweisen waren", heißt es seitens des Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich.

Die Eröffnung des Schütz Museums Engelhartszell ist für Oktober 2021 geplant.