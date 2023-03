Munditia nun bei Schmidt Holding

Damit setzte man die Wachstumsstrategie fort. Munditia ist seit 2015 in der Region tätig, mit mehr als 50 Kunden und 30 Mitarbeitern verstärken Gründer Johannes Gerhartinger und sein Team nun die Firma Schmidt.

"Sowohl die Übernahme aller Mitarbeiter als auch aller Kunden liegt uns dabei sehr am Herzen", so Wenzel Schmidt, CEO der Schmidt Holding. Es handle sich um einen fließenden Übergang. "Es freut uns, unser Kundenportfolio nochmals erweitert zu haben und dass wir mittlerweile schon mehr als 1300 Mitarbeiter zählen dürfen", so Maximilian Schmidt, Geschäftsführer der Firma Schmidt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper