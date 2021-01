Munderfinger gegen 40er-Zone im ganzen Gemeindegebiet

Nicht noch mehr 30er-Zonen, dafür ist generell nur 40 km/h erlaubt? Alle Munderfinger hatten die Möglichkeit, über die Geschwindigkeitsbeschränkungen im gesamten Ortsgebiet abzustimmen.

Die Gemeinde hatte im Sinn, die 30er- und 50er-Beschränkungen aufzuheben und eine generelle 40er-Zone einzuführen. Hintergedanke: An diese Geschwindigkeitsbeschränkung hätten sich vermutlich mehr Menschen gehalten als an die 30er-Beschränkung. Dazu könnte man den Verkehr in Munderfing generell etwas entschleunigen, vielerorts wird der Wunsch danach geäußert.

Seit die Umfahrung Munderfing gebaut wurde, gibt es keine Bundesstraße mehr, die durch den Ort führt, man hätte daher mehr Spielraum. "2851 Briefe persönlich adressiert an jeden Munderfinger wurden ausgesendet", sagt Bürgermeister Martin Voggenberger (VP) auf OÖN-Anfrage. Eine sehr aufwändige Befragung, verbunden mit viel Arbeit für die Gemeindeamtsmitarbeiter.

Rund 34 Prozent der Munderfinger antworteten schriftlich: Die Mehrheit dieser votierte mit "Nein" zur 40er-Zone im Gemeindegebiet. "Das war schon überraschend", sagt Voggenberger. Er hätte sich einen anderen Ausgang erwartet, vor allem, weil es immer wieder Diskussionen in der Gemeinde über die Geschwindigkeitsbeschränkungen gebe.

30er nicht leicht umsetzbar

Das Votum sei klar, der in der Befragung geäußerte Wille werde natürlich umgesetzt, sagt Voggenberger. Dazu stehe der gesamte Gemeinderat einstimmig. Er erteilt dem auch vielfach geäußerten Wunsch nach mehr 30er-Zonen aber eine Abfuhr, diese ließen sich laut Sachverständigen nicht "durchbringen". "Aber vielleicht können wir jene, die wir schon haben, als fixe 30er-Zonen und nicht mehr nur als temporäre verordnen lassen", wünscht sich der Ortschef. Dann könne man auch mit Bodenmarkierungen arbeiten.

Die Gemeinde Munderfing setzt sehr viel auf Bürgerbeteiligung, die Bürger seien wichtige Ideengeber. Sie müssten daher Augen und Ohren der Gemeinde sein, heißt es. Sie seien aufgerufen, nicht nur Gestaltungsvorschläge, sondern auch Hinweise zu geben – zum Beispiel auf kaputte Verkehrsspiegel, Schlaglöcher oder illegal entsorgten Müll.

Dafür gibt es eine eigene Webseite der Gemeinde, zu finden unter munderfing.at/ihr-anliegen. "Je schneller solche Probleme bekannt werden, desto schneller deren Beseitigung, desto weniger Bürger ärgern sich darüber", so die Munderfinger Devise. (mala)