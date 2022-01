Munderfing: Glasfaser auch in entlegenen Orten

Fünf Jahre Planungs- und Verlegungsarbeiten sind vorbei: Die letzten Tiefbauarbeiten des Glasfaserausbaus in Munderfing wurden vor kurzem abgeschlossen. "Flächendeckend, egal, in welchem Ortsteil man wohnt", betont VP-Bürgermeister Martin Voggenberger. Genau das war das Ziel der Gemeinde, die das gemeindeeigene Unternehmen Energie-Munderfing GmbH unter Geschäftsführer Erwin Moser und Projektleiter Helmut Emminger gründete.

700 Haushalte, das sind rund 70 Prozent der Munderfinger Bürger, haben nun Glasfaseranschluss – alle Haushalte haben die Möglichkeit dazu. Der Anschluss bis zum Haus war kostenlos. "Das war möglich, weil wir ja auch unseren gemeindeeigenen Windpark betreiben. Jeder Munderfinger ist damit am Windpark beteiligt. Dass die Anschlusskosten jetzt kostenlos waren, ist eine Rückgabe an die Bürger gewesen", sagt Martin Voggenberger.

Eine der ersten Gemeinden

Der kostenlose Anschluss bis zum Haus war für viele auch eines der schlagenden Argumente, Glasfaser verlegen zu lassen. "Wir alle wissen aber, dass das eine wichtige Investition in die Zukunft ist. Die Datenmengen werden immer größer und sind jetzt schon immens", so der Munderfinger Bürgermeister. Er freut sich, dass seine Gemeinde damit zukunftsfit ist. Munderfing ist eine der ersten Gemeinden Oberösterreichs, die ein eigenes Glasfasernetz betreiben. "Wir bauen und verwalten auch Wasser und Kanal. Wir investieren hier viel und nehmen auch etwas ein, warum also nicht auch mit dem Breitbandausbau?", sagt Voggenberger. Er ist davon überzeugt, dass diese Investition die richtige war, und geht davon aus, dass sie sich langfristig auch finanziell lohnen wird. "Das war sehr sinnvoll, und wir sind stolz, dass wir es geschafft haben", betont er und dankt allen voran dem ehemaligen Amtsleiter Erwin Moser, der maßgeblich für diesen Erfolg verantwortlich und als Denker und Macher weitum bekannt ist.

Andere Gemeinden wollen folgen

Dem Munderfinger Beispiel wollen im Bezirk Braunau und Ried auch andere Gemeinden nachfolgen. In Munderfing wurde die Idee geboren, diese Gemeinden zu unterstützen "Regiohelp" mit Erwin Moser und Willem Brinkert wurde zum Ansprechpartner für die Gemeinden, die selbst Hand beim Breitbandausbau anlegen wollten. 32 haben sich dafür entschieden und schlossen sich zur Genossenschaft "Glasfaser-Verbund Region Braunau" zusammen (30 aus dem Bezirk Braunau, zwei aus dem Bezirk Ried). Erste Erfolge gab es im August des Vorjahres zu vermelden: Ein Investor wurde gefunden, die Arbeiten können beginnen: zunächst in Helpfau-Uttendorf, Pischelsdorf und Feldkirchen. Wenn der Mittelpunkt erschlossen ist, wird in alle Richtungen ausgebaut. Auch hier gilt ein Ziel: flächendeckender Ausbau. Die Bauzeit beträgt vier Jahre.

Vom Land gefördert

Im November wurde der Spatenstich für den Ausbau in Uttendorf gesetzt. Oftmals muss aber noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Credo: Je mehr mitmachen, umso schneller erfolgt der Ausbau.

In Munderfing freuen sich schon 70 Prozent der Bürger. Zudem wird betont, dass die Gemeinde Munderfing durch den Besitz der Glasfaser-Infrastruktur die Möglichkeit geben könne, ein ultraschnelles Glasfasernetz zu günstigen Bedingungen anzubieten.

Seitens des zuständigen Ministeriums sowie des Landes Oberösterreich wurde der Ausbau mit Förderungen unterstützt.