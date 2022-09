Immer mehr Menschen jeden Alters sind an mehr als nur einem Ort zu Hause – sie leben multilokal. Wegen des Studium oder der Ausbildung, wegen des Jobs, wegen der Liebe oder einfach, weil sie es so wollen. Für Gemeinden und Regionen bringt dieser Lebensstil in den Bereichen Ehrenamt, Arbeits- und Wohnformen sowie Mobilität sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich, so das Regionalmanagement Innviertel-Hausruck, das bei einem Workshop am 16.