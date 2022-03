"Multilokale" sollen sich einbringen, um ihre Stärken nutzbar zu machen

Immer mehr Menschen sind an mehr als nur einem Ort zu Hause: sie leben multilokal – wegen des Studiums, wegen des Jobs, wegen der Liebe oder einfach, weil sie es so wollen, so die neue Vereinigung "Stadt.Land.Inn", die am Samstag, 9. April, zu einer Auftaktveranstaltung in der Gießerei Ried lädt. Ab 16 Uhr sollen Interessierte im "Haus der Nachhaltigkeit" ein vielfältiges Programm erleben. Unter anderem wird die Online-Plattform "stadtlandinn.at" präsentiert, die Menschen hinter dem Netzwerk stellen sich vor, und es gibt Kunstprojekte.

Das Regionalmanagement OÖ präsentiert die Broschüre "Denkwerkzeug Multilokalität", die Vorschläge und Hintergrundinfos zum neuen Lebensstil speziell für Gemeindepolitiker bereithält. Die "Trafos" als Betreiber der Rieder Gießerei stellen ihr Haus vor, ein Poetry Slam der "Innviertler Wortklauberei" ist als krönender Abschluss vorgesehen.

"Unser Ziel ist es die Region Innviertel-Hausruck von und für Multilokale zu gestalten und für Menschen, die diesen Lebensstil leben, eine Andockstelle im Innviertel zu sein", so Projektleiter Christian Fuchs. "Menschen leben an mehreren Orten aus verschiedensten Gründen. Diese Vielfalt in den Lebensentwürfen bedeutet auch eine Vielfalt an Bedürfnissen", sagt Stefanie Moser, Regionalmanagerin für Nachhaltigkeit und Umwelt im Innviertel.

Stadt und Land seien kein Widerspruch, beide Seiten könnten sich bestärken. "Die StadtLandler zeigen mit ihrem Netzwerk diese Stärken auf." Es gelte, diese Stärken für die Region zu nutzen.