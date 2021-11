"Müssen die Sicherheit am Schulweg verbessern"

Peter Kettl (FPÖ) hat die Stichwahl in der Marktgemeinde mit einem Vorsprung von 172 Stimmen auf ÖVP-Kandidat Christian Kirchsteiger gewonnen. Die offizielle Angelobung findet am kommenden Montag, 8. November, statt. Im OÖN-Interview spricht der 35-Jährige über den Wahlkampf und seine Ziele, die er in der kommenden Periode umsetzen möchte.